Πολύ δύσκολες στιγμές στα Γιάννινα με τον αντιπρόεδρο του συλλόγου του τοπικού ΠΑΣ να βλέπει το αμάξι του με ζημιές από επίθεση αγνώστων.

Με βάση ρεπορτάζ που προέρχονται από τα Γιάννινα αλλά και το ρεπορτάζ του Πρωινού Λόγου - χωρίς ακόμη να έχει διασταυρωθεί / επιβεβαιωθεί - εάν συνδέεται το περιστατικό αυτό με τον ΠΑΣ Γιάννινα, το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας άγνωστοι προκάλεσαν υλικές φθορές στο αυτοκίνητο του Γιάννη Χριστοβασίλη (αντιπρόεδρου του ΠΑΣ) στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων. Πρόκειται για το τζιπ που είχε όταν ήταν εν ζωή ο Γιώργος Χριστοβασίλης και το πήρε μετά ο γιος του.

Το όχημα ήταν σταθμευμένο σε οδό στους Αμπελόκηπους και το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας υπέστη πολύ σημαντικές ζημιές και ενώ βρισκόταν κοντά στο σπίτι όπου μένουν οι γονείς της γυναίκας του Γιάννη Χριστοβασίλη. Ο ίδιος μετέβη στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και προχώρησε σε μηνύσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ από τα Γιάννινα μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει στοιχεία που να δείχνουν σχέση με τον ΠΑΣ Γιάννινα ως προς αυτό το συμβάν, όμως δεν αποκλείεται και αυτό το ενδεχόμενο.

Εκτός των παραπάνω - αρχικά - είχε προγραμματιστεί για την Μεγάλη Τρίτη (07/04) στις 14:00 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα στα γραφεία της ομάδας στο ΠΕΑΚΙ. Επειδή δεν υπήρξε απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μετά το Πάσχα και πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 28 Απριλίου στις 14:00.