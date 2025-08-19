Παίκτης του Ηρακλή με κάθε επισημότητα ο Μίλος Ντέλετιτς, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Ηρακλής ενισχύεται σημαντικά με την απόκτηση του Μίλος Ντέλετιτς. Ο Σέρβος, που είναι γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα, μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στον Πανσερραϊκό, ενώ έχει περάσει και από ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης και Λαμία. Συμφώνησε σε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στη γραμμή κρούσης των «κυανόλευκων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

H ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας μας με τον ποδοσφαιριστή Milos Deletic για τoν επόμενο χρόνο.

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός μέχρι πρότινος ανήκε στην ομάδα τoυ Πανσερραϊκού , ενώ παλαιότερα φόρεσε τη φανέλα και άλλων ομάδων της Super League 1 όπως η Α.Ε.Λ. , η Α.Ε.Κ., η Λαμία , ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ν.Π.Σ. Βόλος .

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς , με πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να επανέλθει η ομάδα μας στην Super League 1 .