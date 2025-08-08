Ο ΠΑΣ Γιάννινα σε δέκα ημέρες από σήμερα (8/8) θα υποδεχτεί το Βόλο για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Ηπειρώτες να ψάχνουν προπονητή και να έχουν μόλις 9+1 παίκτες με συμβόλαιο.

Μπορεί ο Νίκος Σιόντης να κάνει μια σημαντική προσπάθεια για να βγάλει τον ΠΑΣ Γιάννινα από το αδιέξοδο και να τον σώσει από τον «εφιάλτη» της διάλυσης, όμως ακόμα οι ισορροπίες είναι... λεπτές. Οι Γιαννιώτες από εκεί που φάνταζε πως δεν θα έπαιζαν την ερχόμενη σεζόν σε επαγγελματικό επίπεδο, δήλωσαν συμμετοχή τόσο στη Super League 2, όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας, με τον Ηπειρώτη επιχειρηματία να προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια.

Μέχρι στιγμής ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι η μοναδική επαγγελματική ομάδα (Super League 1 και Super League 2) που δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία κι όλα αυτά 10 ημέρες πριν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν!

Οι 9+1 με συμβόλαιο κι ο προπονητής

Από τη στιγμή που οι Ηπειρώτες δήλωσαν συμμετοχή στο ανανεωμένο Κύπελλο Ελλάδας θα αγωνιστούν στον προκριματικό γύρο του τουρνουά και η κληρωτίδα δεν ήταν τόσο ευγενική, καθώς έφερε στο δρόμο τους τον «Σουπερλιγκάτο» Βόλο. Το παιχνίδι επρόκειτο να διεξαχθεί στις 18 Αυγούστου (17:00) στους Ζωσιμάδες και σε αυτή τη φάση ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν έχει κάνει ούτε μισή προπόνηση.

Από τη μία είναι το θέμα του προπονητή, όπου η τεχνική ηγεσία παραμένει... ακέφαλη. Όπως προκύπτει, ο Γιάννης Τάτσης δείχνει το μεγάλο φαβορί, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τελική κατάληξη στην υπόθεση.

Από την άλλη οι Γιαννιώτες έχουν ελλιπές ρόστερ, καθώς έχουν απομείνει μόνο εννέα ποδοσφαιριστές που δεσμεύονται με συμβόλαιο, ενώ σε αυτούς προστίθεται και ο Πέδρο Κόντε, ο οποίος επιστρέφει στο «σπίτι» του όπως προανήγγειλε ο Νίκος Σιόντης. Αυτό σημαίνει πως για το ματς με τους Βολιώτες του Χουάν Φεράντο ο ΠΑΣ θα βασιστεί σε παιδιά από την Κ19.

Οι εννέα παίκτες του ΠΑΣ Γιάννινα με συμβόλαιο:

Βασίλης Καπέρδας - 21χρονος χαφ

Βασίλης Αθανασίου - 20χρονος εξτρέμ

Παναγιώτης Καφεντζής - 19χρονος στόπερ

Αλέξανδρος Δούμας - 22χρονος στόπερ

Άγγελος Τσίρης - 20χρονος χαφ

Δημήτρης Ναούμης - 21χρονος αριστερό μπακ

Θωμάς Βρακάς - 21χρονος τερματοφύλακας

Νίκος Τζοβάρας - 18χρονος επιθετικός

Φώτης Γκόγκας - 17χρονος στόπερ

Γιατί δήλωσε συμμετοχή στο Κύπελλο ο ΠΑΣ Γιάννινα

Ο ΠΑΣ Γιάννινα μπορεί να βρίσκεται σε περίοδο αβεβαιότητας, όμως η συμμετοχή του στο Κύπελλο Ελλάδας ήταν αναγκαστική, καθώς σε διαφορετικό ενδεχόμενο η τιμωρία θα ήταν βαριά.

Όπως προβλέπει ο κανονισμός της ΕΠΟ ομάδα που δεν συμμετέχει γενικά στη διοργάνωση, σε αγώνα ή εγκαταλείπει παιχνίδι :