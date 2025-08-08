Η Καλαμάτα έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Πορτογάλο άλλοτε μεσοεπιθετικό του Άρη, Μπρούνο Γκάμα.

Η ενίσχυση της Καλαμάτας με στοχό την επιστροφή της στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου συνεχίζεται. Η διοίκηση του Γιώργου Πρασσά για ακόμα μια χρονιά κάνει μια σημαντική οικονομική επένδυση, έχοντας προχωρήσει σε ριζική ανοικοδόμηση του ρόστερ και είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια κίνηση «βόμβα» για τα δεδομένα της Super League 2, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Μπρούνο Γκάμα.

Ο 37χρονος δεξιοπόδαρος Πορτογάλος έχει την ευχέρεια να παίξει τόσο στο «10», όσο και στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός ήρθε στα μέρη μας το 2018 για λογαριασμό του Άρη, με τον οποίο μέτρησε 125 εμφανίσεις, με 29 γκολ και 9 ασίστ.

Εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά με τα απαραίτητα ιατρικά ο Γκάμα θα επιστρέψει στην Ελλάδα, ύστερα από μια τριετία στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΚ Λάρνακας. Με τους Κύπριους μέτρησε 66 συμμετοχές, με 7 γκολ και 10 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν ο Πορτογάλος είχε πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 29 εμφανίσεις με την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου, όντας μάλιστα από τους παίκτες που ευστόχησε στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό με την πρωταθλήτρια Πάφο.