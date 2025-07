Δείτε την ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ.

Την τρίτη του φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας δίνει το απόγευμα του Σαββάτου (26/07,16:00), ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Άλκμααρ στην Ολλανδία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αρχική του ενδεκάδα για το ματς, στην οποία συμπεριέλαβε τους Αλέξη Καλογερόπουλο και Σταύρο Πνευμονίδη. Οι δύο νεαροί παίκτες των Ερυθρολεύκων έχουν αφήσει θετικές εντυπώσεις στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, με τον δεύτερο να πρωταγωνιστεί στο ματς με την Μπρέντα.

Επιπλέον, βασικός θα ξεκινήσει για πρώτη φορά φέτος ο Ελ Κααμπί, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Ντιόγκο Νασιμέντο.

Αναλυτικά οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού:

Τζολάκης στο τέρμα και Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Ροντινέι στην άμυνα. Νασιμέντο και Γκαρθία είναι στον άξονα με τους Τσικίνιο, Πνευμονίδη και Μαρτίνς να είναι πίσω από τον Ελ Καμπί!

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άλκμααρ! / Our line-up for today’s match against AZ Alkmaar! 🔴⚪️#Olympiacos #AZAOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/n25a40cNUg