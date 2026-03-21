Ο Κώστας Φορτούνης θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, όπως έχετε διαβάσει σχετικά στο Gazzetta αλλά υπάρχει και μία έξτρα παράμετρος πάνω σε αυτό.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο έχετε ενημερωθεί από το Gazzetta και τον Κώστα Νικολακόπουλο για την επιβεβαίωση της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, η οποία θα μπορούσε να είχε γίνει ακόμα και τον Γενάρη. Εσχάτως ενημερωθήκατε και για την απόφαση του ίδιου του Έλληνα μεσοεπιθετικού και για μία... κλειδωμένη μεταγραφή.

Η επιστροφή του Έλληνα χαφ έχει και μία σημαντική και επιπρόσθετη παράμετρο. Αυτή της ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου με ένα δικό του παιδί και τον πρώτο Έλληνα αρχηγό ελληνικής ομάδας που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έχει αξία ο Ολυμπιακός να πάρει και άλλους Έλληνες παίκτες. Είτε προωθώντας και άλλα παιδιά από τις Ακαδημίες του ως εσωτερικές μεταγραφές είτε κλείνοντας Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Παραδοσιακά το ελληνικό στοιχείο μετρά για τα καλά. Συν τις άλλοις ο Έλληνας παίκτης καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από κάθε άλλον το τι σημαίνει να παίζεις στον Ολυμπιακό, τις ανάγκες, τις συνθήκες του και τις απαιτήσεις του.

Πάμε να δούμε τους Έλληνες του υπάρχοντος ρόστερ του Ολυμπιακού:

Γκολκίπερ

Τζολάκης

Πασχαλάκης (που τελειώνει το συμβόλαιό του)

Μπότης (που θα ανανεώσει)

Κουράκλης

Αμυντικοί

Ρέτσος

Καλογερόπουλος (που θα ανανεώσει)

Χαφ

Μουζακίτης

Λιατσικούρας

Πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ μετά την έλευση του Φορτούνη και όχι μόνο

Γκολκίπερ

Τζολάκης

Πασχαλάκης (που τελειώνει το συμβόλαιό του και μένει η σχετική απόφαση)

Μπότης (που θα ανανεώσει)

Κουράκλης

Αμυντικοί

Ρέτσος

Καλογερόπουλος (που θα ανανεώσει)

Χαφ

Μουζακίτης

Λιατσικούρας

Φορτούνης

Εξτρέμ

Μασούρας (Θα γυρίσει από τον δανεισμό του και θα ληφθεί σχετική απόφαση)

Ως προς τα παραπάνω βάλτε ως μία συνθήκη ότι οι Τζολάκης και Μουζακίτης είναι παίκτες με μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Οπότε δεν είναι απίθανο ένας εκ των δύο να αποχωρήσει με μεταγραφή. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο θρ προκύψει αντικαταστάτης όποιου παίκτη φύγει με μεταγραφή.