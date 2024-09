Ντένις Τσερίσεβ: Από τα σπλάχνα της Ρεάλ, έτοιμος να μαγέψει στη Νέα Σμύρνη

Ο Πανιώνιος πυροδότησε «βόμβα» το βράδυ της Κυριακής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ρώσου διεθνή Ντένις Τσερίσεβ, με μεγάλη καριέρα κυρίως στην Ισπανία, έχοντας αγωνιστεί σε Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Βιγιαρεάλ και Σεβίλλη.

Το μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» του Σαββατοκύριακου στην Ελλάδα ήρθε από την Super League 2. Και συγκεκριμένα από τον Πανιώνιο. Οι «πάνθηρες» τάραξαν τα νερά το βράδυ της Κυριακής, ανακοινώνοντας τη μεγάλη απόκτηση του Ρώσου διεθνή, Ντένις Τσερίσεβ.

Ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό και κυρίως στην Ισπανία, όπου μεγάλωσε στη Ρεάλ Μαδρίτης και έπειτα αγωνίστηκε σε Βαλένθια, Βιγιαρεάλ και Σεβίλλη. Τα δύο ευρωπαϊκά με Ρεάλ και Σεβίλλη, η εδραίωση στην La Liga με Βιγιαρεάλ και Βαλένθια και η λάμψη στο Μουντιάλ της πατρίδας του.

Ο Ντένις Τσερίσεβ μεγάλωσε ουσιαστικά στα σπλάχνα της Ρεάλ Μαδρίτης. Πρόκειται για ένα ατόφιο προϊόν των ακαδημιών της Βασίλισσας, έχοντας μετακομίσει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ το 2002, όταν ήταν ακόμα 12 ετών. Πρόκειται φυσικά για έναν ποδοσφαιριστή που έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στη Ρεάλ, έχοντας τις αρχές και τη νοοτροπία της Βασίλισσας και της ομάδας των 15 κατακτήσεων Champions League.

Ο Τσερίσεβ έφτιαξε φυσικά τις δικές του φιλίες εκείνο το διάστημα. Ξεχώρισε ωστόσο το δέσιμο που είχε με τον Νάτσο, τον μετέπειτα αρχηγό της Ρεάλ στην πρώτη ομάδα. Ο Ρώσος ακραίος επιθετικός έλαμψε με την δεύτερη ομάδα της Βασίλισσας όσα χρόνια αγωνίστηκε. Με την δεύτερη ομάδα των Μαδριλένων, ο πλέον 32χρονος αριστερός εξτρέμ, μέτρησε συνολικά 109 συμμετοχές, με απολογισμό 22 γκολ και 12 ασίστ. Τον Αύγουστο του 2015, ο Τσερίσεβ έκανε και το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ σε μια ήττα της Βασίλισσας από τη Γρανάδα με 1-0.

Συνολικά με την πρώτη ομάδα των Μαδριλένων, ο Ρώσος διεθνής μέτρησε επτά συμμετοχές, έχοντας ένα γκολ και μια ασίστ. Το μεγαλύτερο του επίτευγμα με τη Βασίλισσα γράφτηκε το 2016, όταν παρότι δόθηκε δανεικός στα μισά της σεζόν, έλαβε κανονικά το μετάλλιο του πρωταθλητή Ευρώπης, καθώς αγωνίστηκε σε τρεις αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων του Champions League.

Το 2013 ο Τσερίσεβ παραχωρήθηκε δανεικός στη Σεβίλλη. Οι πολλοί τραυματισμοί που αντιμετώπισε ωστόσο δεν του επέτρεψαν να βρει ρυθμό και να εδραιωθεί. Με τους Ανδαλουσιάνους ο Τσερίσεβ αγωνίστηκε σε μόλις τέσσερα παιχνίδια εκείνης της αγωνιστικής περιόδου. Παρά τις λίγες του συμμετοχές, ο Ρώσος διεθνής εξτρέμ κατάφερε να βάλει στη φαρέτρα του το μετάλλιο του πρωταθλητή του Europa League, καθώς πρόλαβε και αγωνίστηκε σε ένα ματς για 40 λεπτά.

Η εδραίωση στην La Liga για τον Τσερίσεβ ήρθε αλλού. Την αμέσως επόμενη σεζόν ο Τσερίσεβ δόθηκε δανεικός στη Βιγιαρεάλ και κατάφερε να λάμψει. Σκόραρε αρχικά στο ντεμπούτο του με το «κίτρινο υποβρύχιο». Ο Ρώσος κατάφερε να γίνει καθοριστικός για τη Βιγιαρεάλ, μετρώντας 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με επτά γκολ. Αργότερα επέστρεψε στη Ρεάλ με την οποία κατάφερε να σημειώσει μια απίθανη ιστορία.

Ο Τσερίσεβ είχε δεχτεί τρεις κίτρινες κάρτες στον θεσμού του Κυπέλλου της περασμένης σεζόν. Η ομοσπονδία δεν είχε ενημερώσει τη Ρεάλ, με αποτέλεσμα να γραφτεί μια από τις πιο περίεργες ιστορίες. Ο Τσερίσεβ πρόλαβε και αγωνίστηκε στο Κύπελλο με τη Βασίλισσα η οποία αποβλήθηκε από τον θεσμό λόγω των καρτών που είχε ο Ρώσος από την προηγούμενη σεζόν! Στα μισά εκείνης της σεζόν, ο Ρώσος διεθνής δόθηκε δανεικός στη Βαλένθια με την οποία ωστόσο δεν είχε πολλές αξιοσημείωτες στιγμές σε αυτό το πρώτο του πέρασμα από το «Μεστάγια».

Το επόμενο καλοκαίρι ο Τσερίσεβ έκανε το μεγάλο βήμα, καθώς παραχωρήθηκε με κανονική μεταγραφή στη Βιγιαρεάλ. Με το «κίτρινο υποβρύχιο» ο Ρώσος εξτρέμ αγωνίστηκε συνολικά σε 90 παιχνίδια, μετρώντας 11 γκολ και 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Στη Βιγιαρεάλ ουσιαστικά ο Τσερίσεβ κατάφερε να εδραιωθεί στην La Liga και στο κορυφαίο επίπεδο. Το 2018, ήρθε και το δεύτερο πέρασμα του Τσερίσεβ στη Βαλένθια. Πρώτα παραχωρήθηκε ως δανεικός και μετέπειτα αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τις «νυχτερίδες», με τις οποίες μέχρι και σήμερα έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Συνολικά με τη φανέλα της Βαλένθια ο Τσερίσεβ μέτρησε 122 συμμετοχές με 11 γκολ και 12 ασίστ.

Ο Τσερίσεβ είχε την επιλογή να επιλέξει την εθνική ομάδα που θα εκπροσωπούσε. Ήταν ανάμεσα στη Ρωσία, την χώρα καταγωγής του και την Ισπανία όπου μετακόμισε στα 12 του χρόνια και ουσιαστικά μεγάλωσε.

Ο πλέον ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου επέλεξε την πατρίδα των γονιών του και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε. Ο Ρώσος εξτρέμ κατάφερε να κάνει το Μουντιάλ της ζωής του το 2018 και μάλιστα στα γήπεδα της πατρίδας του. Έγινε καταρχάς ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει ως αλλαγή σε πρεμιέρα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε εκείνο το Μουντιάλ ο Τσερίσεβ κατάφερε να λάμψει, ολοκληρώνοντας τον θεσμό με τέσσερα γκολ. Μεταξύ άλλων και πέτυχε και το απίθανο γκολ απέναντι στην Κροατία στη φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης.

