Super League 2: Αναλυτικά ο πίνακας διαιτησίας για τη νέα σεζόν
Ο πίνακας των διαιτητών της Super League 2 για την σεζόν 2023-2024:
1 ΑΛΑΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
5 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
6 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
7 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
8 ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
9 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
11 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
12 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
13 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΧΑΪΑΣ
14 ΦΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
15 ΧΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
16 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
17 ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
18 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
19 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
20 ΣΤΡΑΤΟΥΔΗΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΒΡΟΥ
21 ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
22 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
23 ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
24 ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25 ΣΥΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
26 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΒΑΪΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
27 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
28 ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
29 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
30 ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
31 ΔΡΑΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
32 ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
33 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
34 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
35 ΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
36 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
37 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
38 ΤΣΙΟΦΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
39 ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
40 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
41 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
42 ΦΟΥΣΤΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
43 ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
44 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
45 ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
46 ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
47 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
48 ΦΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
49 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
50 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
51 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
52 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
53 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
54 ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΙΟΥ
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