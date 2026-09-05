Γαλατάσαραϊ: Συναγερμός μετά τον τραυματισμό του Όσιμεν
Η Γαλατασαράι έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Μπασακσεχίρ, επικρατώντας με 3-2, όμως το αποτέλεσμα ήρθε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας, ο Βίκτορ Όσιμεν, τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις τάξεις της Τσιμ Μπομ.
Ο Νιγηριανός φορ ξεκίνησε... αεράτος, ανοίγοντας το σκορ στο 16ο λεπτό και φτάνοντας τα έξι γκολ σε μόλις τέσσερα παιχνίδια. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ιδανική για τον ίδιο, καθώς στο 33' αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι.
Η νίκη ήρθε τελικά για την Τσιμ Μπομ με τον Τορέιρα να κάνει το 1-2 και τον Γκάμπριελ Σάρα να διαμορφώνει το τελικό 3-2 στο 90', «κλειδώνοντας» το τρίποντο για την ομάδα του.
🚨 Victor Osimhen subbed off in the 33rd minute for Galatasaray after sustaining what seemed like a groin injury 😬 pic.twitter.com/JfgnBweWzC— African Fabrizio (@olisaemeka_G) September 4, 2026
Ωστόσο αυτό που απασχολεί τη Γαλατασαράι και όχι άδικα είναι τι έχει ο στράικερ. Πλέον περιμένουνε να μάθουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα του 27χρονου επιθετικού και πόσο θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης το επόμενο διάστημα.
Να θυμίσουμε πως η Γαλατά είναι μια από τις αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League και η Ένωση έχει «ραντεβού» με την Τουρκική ομάδα στις 6 Δεκεμβρίου στην «Allwyn» Arena.
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