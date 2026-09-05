«Πονοκέφαλος» για τη Γαλατάσαραϊ, καθώς ο Όσιμεν αποχώρησε με τραυματισμό στην εκτός έδρα αναμέτρηση με τη Μπασακσεχίρ.

Η Γαλατασαράι έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Μπασακσεχίρ, επικρατώντας με 3-2, όμως το αποτέλεσμα ήρθε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας, ο Βίκτορ Όσιμεν, τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις τάξεις της Τσιμ Μπομ.

Ο Νιγηριανός φορ ξεκίνησε... αεράτος, ανοίγοντας το σκορ στο 16ο λεπτό και φτάνοντας τα έξι γκολ σε μόλις τέσσερα παιχνίδια. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ιδανική για τον ίδιο, καθώς στο 33' αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Η νίκη ήρθε τελικά για την Τσιμ Μπομ με τον Τορέιρα να κάνει το 1-2 και τον Γκάμπριελ Σάρα να διαμορφώνει το τελικό 3-2 στο 90', «κλειδώνοντας» το τρίποντο για την ομάδα του.

🚨 Victor Osimhen subbed off in the 33rd minute for Galatasaray after sustaining what seemed like a groin injury 😬 pic.twitter.com/JfgnBweWzC September 4, 2026

Ωστόσο αυτό που απασχολεί τη Γαλατασαράι και όχι άδικα είναι τι έχει ο στράικερ. Πλέον περιμένουνε να μάθουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα του 27χρονου επιθετικού και πόσο θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης το επόμενο διάστημα.

Να θυμίσουμε πως η Γαλατά είναι μια από τις αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League και η Ένωση έχει «ραντεβού» με την Τουρκική ομάδα στις 6 Δεκεμβρίου στην «Allwyn» Arena.