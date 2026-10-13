Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα: Το γκολ του Κανσέλο για το 1-1
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Ένα υπέροχο τελείωμα του Κανσέλο στο 43ο λεπτό έφερε το 1-1 για την Μπαρτσελόνα ενάντια στη Γαλατάσαραϊ.
Η Μπαρτσελόνα πρόλαβε να ισοφαρίσει σε 1-1 τη Γαλατάσαραϊ πριν το ημίχρονο, με τον Κανσέλο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ μετά το στρώσιμο του Όλμο.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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