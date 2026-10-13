Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα: Δύο γκολ σε τρία λεπτά από ασίστ Γιαμάλ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Λαμίν Γιαμάλ ανέλαβε δράση και με δύο ασίστ σε ένα τρίλεπτο, έφερε το 3-1 για την Μπαρτσελόνα ενάντια στη Γαλατάσαραϊ.
Ο Λαμίν Γιαμάλ μπήκε ορεξάτος στο δεύτερο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Γαλατάσαραϊ και με δύο μαγικές ασίστ, σέρβιρε πρώτα το 2-1 στον Φερμίν Λόπεθ (50') και ακολούθως το 3-1 στον Γκόρντον (53')!
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.