Ο Λαμίν Γιαμάλ ανέλαβε δράση και με δύο ασίστ σε ένα τρίλεπτο, έφερε το 3-1 για την Μπαρτσελόνα ενάντια στη Γαλατάσαραϊ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ μπήκε ορεξάτος στο δεύτερο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Γαλατάσαραϊ και με δύο μαγικές ασίστ, σέρβιρε πρώτα το 2-1 στον Φερμίν Λόπεθ (50') και ακολούθως το 3-1 στον Γκόρντον (53')!