Στη Τσόρουμ του Κυζιρίδη οδεύει ο Μουκόκο

Όπως όλα δείχνουν ο Γιουσουφά Μουκόκο θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Τσόρουμ, στην οποία αγωνίζεται από φέτος ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης.

Η Τσόρουμ ανέβηκε φέτος στη μεγάλη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου και θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τις κινήσεις της, με τους νεοφώτιστους να έχουν πραγματοποιήσει κάποιες εξαιρετικές μεταγραφες, όπως εκείνη του δικού μας Αλέξανδρου Κυζιρίδη, που πέρσι διένυσε μία εξαιρετική σεζόν με τη Χαρτς.

Απ΄ότι φαίνεται όμως, ο σύλλογος από τον Πόντο δεν σταματάει εκεί, καθώς όλα δείχνουν πως κάτοικος Τουρκίας θα γίνει μέσα στα επόμενα 24ώρα και ο Γιουσουφά Μουκόκο. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό, ο 21χρόνος επιθετικός βρίσκεται ήδη στην Κωνσταντινούπολη για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ιατρικές του εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγράφη του.

🚨🇹🇷 Çorum FK have agreed deal to sign Youssoufa Moukoko from Copenhagen, here we go!



Moukoko has agreed to the move and will undergo medical in Turkey, as @yagosabuncuoglu reported.



New chapter for former BVB striker. pic.twitter.com/vEnPuIQlWW August 31, 2026

Ο Καμερουνέζος φορ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα prospects στην ακαδημία της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τόσο με την Κ17 όσο και με την Κ19 των Βεστφαλών. Ωστόσο η πορεία του στο ανδρικό επίπεδο δεν ήταν η αναμενόμενη, με τον Καμερουνέζο διεθνή να αποχωρεί από τους Γερμανούς. Πέρασε μία σεζόν δανεικός στη Νις, ενώ την περσινή χρονιά αποκτήθηκε από τη Κοπεγχάγη αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ, πετυχαίνοντας 18 γκολ και 3 ασίστ σε 46 επίσημες εμφανίσεις με τη φανέλα των Δανών.