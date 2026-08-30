Γαλατάσαραϊ: Ο Λεάο έγινε… σέρφερ για χάρη της (vid)

Γαλατάσαραϊ: Ο Λεάο έγινε… σέρφερ για χάρη της (vid)

Μάρθα Χωριανοπούλου
Γαλατάσαραϊ: Ο Λεάο έγινε… σέρφερ για χάρη της (vid)

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Με έναν τρόπο που μόνο συνηθισμένο δεν τον λες, η Γαλατάσαραϊ παρουσίασε τον Ραφαέλ Λεάο, βάζοντάς τον να «δαμάζει» τα κύματα πάνω σε μια σανίδα στον Βόσπορο.

Η Γαλατάσαραϊ έκανε το κόλπο γκρόσο, καθώς έκανε δικό της τον Ραφαέλ Λεάο, με τον Πορτογάλο να αφήνει τη Μίλαν έπειτα από επτά χρόνια και να γίνεται κάτοικος Κωνσταντινούπολης.

Εντυπωσιακή δε ήταν και η ανακοίνωση αφού οι Τούρκοι έβαλαν λίγη φαντασία παραπάνω. Γνωρίζοντας την αγάπη του Λεάο για το σέρφινγκ, αλλά και τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του, ετοίμασαν ένα ξεχωριστό VIDEO για την παρουσίασή του.

Όπως μπορείτε να δείτε στο ο 27χρονος εμφανίζεται πάνω σε μια σανίδα να «δαμάζει» τα κύματα, φορώντας τη φανέλα της Γαλατα. Αξίζει να θυμίσουμε η Τσιν Μπομ είναι μια από τις αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Η Ένωση θα υποδεχτεί τη Γαλατά στην «Allwyn Arena» στις 6 Δεκεμβρίου, στις 22:00 (Live από το Gazzetta).

Δείτε το video:

 

     

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