Η Καραγκιουμριούκ ανακοίνωσε Σιώπη
Έπειτα από ενάμιση χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο Μανώλης Σιώπης είπε «αντίο» στους Πράσινους και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραγκιουμριούκ. Ο σύλλογος της Β' κατηγορίας της Τουρκίας επισημοποίησε την απόκτησή του το βράδυ της Τρίτης (29/07). Για τον διεθνή μέσο πρόκειται για την τρίτη θητεία του στο τουρκικό ποδόσφαιρο, καθώς στο παρελθόν φόρεσε επίσης τις φανέλες της Αλάνιασπορ και της Τράμπζονσπορ.
Manolis Siopis Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük’te ✍🏼— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 28, 2026
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, tecrübeli futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı.
Kariyerine Olympiakos altyapısında başlayan Siopis, ülkemizde Alanyaspor ve Trabzonspor’da 2’şer sezon oynadı.… pic.twitter.com/lePyMxHHwg
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