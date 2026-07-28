Η Καραγκιουμριούκ ανακοίνωσε Σιώπη

Ο Μανώλης Σιώπης είναι παίκτης της Καραγκιουμριούκ και με τη βούλα, αφού ο σύλλογος από την Τουρκία ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Έπειτα από ενάμιση χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο Μανώλης Σιώπης είπε «αντίο» στους Πράσινους και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραγκιουμριούκ. Ο σύλλογος της Β' κατηγορίας της Τουρκίας επισημοποίησε την απόκτησή του το βράδυ της Τρίτης (29/07). Για τον διεθνή μέσο πρόκειται για την τρίτη θητεία του στο τουρκικό ποδόσφαιρο, καθώς στο παρελθόν φόρεσε επίσης τις φανέλες της Αλάνιασπορ και της Τράμπζονσπορ.



