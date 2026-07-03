Φενέρμπαχτσε: Εκανε το μπαμ με Ακέ!
Η Φενέρμπαχτσε μπήκε πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι και ανακοίνωσε το deal της απόκτησης του Νέιθαν Ακέ. Ο 31χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος από το 2020 ανήκε στη Μάντσεστερ Σίτι, μετακομίζει στην Πόλη σε μια ηχηρή μεταγραφή. Το ποσό της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ωστόσο η αγγλική ομάδα είχε θέσει τον παίκτη προς παραχώρηση, αξιώνοντας περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. O Ακέ μέτρησε 253 συμμετοχές στην Premier League, έχοντας πετύχει 18 γκολ, ενώ μοίρασε 9 ασίστ. Ο Ολλανδός αγωνίστηκε σε 32 ματς την περσινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Σίτι.
Transfer Bilgilendirmesi— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2026
Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/FwAMLa0zcl
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