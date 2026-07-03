Φενέρμπαχτσε: Εκανε το μπαμ με Ακέ!

Φενέρμπαχτσε: Εκανε το μπαμ με Ακέ!

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Φενέρμπαχτσε: Εκανε το μπαμ με Ακέ!

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Η Φενέρμπαχτσε έκανε την υπέρβαση και ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέιθαν Ακέ.

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι και ανακοίνωσε το deal της απόκτησης του Νέιθαν Ακέ. Ο 31χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος από το 2020 ανήκε στη Μάντσεστερ Σίτι, μετακομίζει στην Πόλη σε μια ηχηρή μεταγραφή. Το ποσό της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ωστόσο η αγγλική ομάδα είχε θέσει τον παίκτη προς παραχώρηση, αξιώνοντας περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. O Ακέ μέτρησε 253 συμμετοχές στην Premier League, έχοντας πετύχει 18 γκολ, ενώ μοίρασε 9 ασίστ. Ο Ολλανδός αγωνίστηκε σε 32 ματς την περσινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Σίτι.

     

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