Ο Βιντσέντζο Ιταλιάνο είναι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο εκλεκτός της Μπεσίκτας μετά την αποχώρηση του Σεργκέν Γιαλτσίν.

Σε μια νέα εποχή ετοιμάζεται να περάσει η Μπεσίκτας, η οποία έχει αποφασίσει να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον μέχρι πρότινος προπονητή της Σεργκέν Γιαλτσίν. Ο Τούρκος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, με τη διοίκηση της ομάδας να έχει ήδη καταλήξει στο πρόσωπο που θα τον διαθεχθεί.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο αντικαταστάτης του δεν είναι άλλος από τον Βιντσέντζο Ιταλιάνο που είναι πολύ κοντά στο να δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους του συλλόγου. Ο ίδιος μάλιστα αναμένεται να φτάσει σήμερα Παρασκευή (5/6) στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει και το τυπικό της όλης διαδικασίας. Οι πληροφορίες του έγκριτου Ιταλού ρεπόρτερ αναφέρουν ότι θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο Ιταλιάνο είναι χωρίς ομάδα από τον περασμένο Μάιο, όταν αποχώρησε από την Μπολόνια. Εκεί έμεινε για δύο χρόνια κατακτώντας μάλιστα το Coppa Italia το 2025. Πλέον εμφανίζεται έτοιμος να κάνει μια νέα αρχή στην Τουρκία και στην ομάδα που τερμάτισε την περασμένη σεζόν στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.