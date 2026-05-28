Φαβορί για να αναλάβει τη Μπεσίκτας είναι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Λίγες μέρες μετά το διαζύγιο από την Αλ Ίτιχαντ ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο έχει βγει ξανά στην αγορά και η περίπτωση του σύμφωνα με Τουρκικά ΜΜΕ ενδιαφέρει τη Μπεσίκτας.

Πιο συγκεκριμένα οι Μαυραετοι είχαν βάλει στα ρανταρ τους αρκετούς τεχνικούς για να αναλάβουν τα ηνία της ομάδας και να κάνουν ένα... restart. Φιλίπε Λουίς και Ραζβάν Λουτσέσκου, είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που έχουν κατά καιρούς γραφτεί.

Ωστόσο κανένας από αυτούς δεν είναι ρεαλιστικό να μετακομίσει στην Τουρκία για λογαριασμό της Μπεσίκτας. Καθώς ο Φιλίπε Λουίς θα είναι ο νέος τεχνικός της Μονακό. Ο 40χρονος Βραζιλιάνος τεχνικός που είχε ακουστεί και για Λεβερκούζεν θα είναι στο τιμόνι των Μονεγάσκων για δύο χρόνια. Ακόμη ο Ρουμάνος τεχνικός έδωσε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί από τον πάγκο του Δικέφαλου του Βορρά.

Κάπως έτσι ο άλλοτε τεχνικός της Μίλαν είναι μια ρεαλιστική λύση για τον πάγκο τους. Μάλιστα σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο αντιπρόεδρος Μουράτ Κιλίτς και ο διευθυντής ποδοσφαίρου Οντερ Οζέν,βρίσκονται στιγμή στην Πορτογαλία, προκειμένου να κάνουν προσφορά στον Κονσεϊσάο και να αναλάβει τα ηνία της Μπεσίκτας.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Πορτογάλος τεχνικός έχει περάσει από Μπράγκα, Μίλαν, Πόρτο και Ναντ στο παρελθόν. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Αλ Ίτιχαντ, ωστόσο η 5η θέση που τερμάτισε στο πρωτάθλημα έφερε και τη λύση της συνεργασίας του με τον σύλλογο.



