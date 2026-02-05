Χιλιάδες οπαδοί της Φενέρμπαχτσε υποδέχτηκαν τον Ενγκολό Καντέ, με μερικούς εξ αυτών να εμφανίζονται με βαμμένα πρόσωπα...

Ακόμη ένας σταρ αφίχθη στην Τουρκία, με τον Ενγκολό Καντέ να καταφέρνει να απεμπλακεί από την περίπλοκη υπόθεση της αποδέσμευσής του από την Αλ Ιτιχάντ και να γίνεται ποδοσφαιριστής της Φενέρμπαχτσε.

Μία σπουδαία μεταγραφή για τα Καναρίνια, χιλιάδες οπαδοί των οποίων επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον έμπειρο Γάλλο χαφ στην Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσά τους, και δύο φίλοι της ομάδας οι οποίοι προκάλεσαν εντύπωση, καθώς εμφανίστηκαν με τα πρόσωπά τους βαμμένα μαύρα! Ο ένας εκ των δύο μάλιστα, είχε γράψει και το όνομα του νεοαποκτηθέντα παίκτη της Φενέρ γραμμένο με λευκά γράμματα στο μέτωπό του...

Αναμενόμενα, το παράξενο περιστατικό έγινε viral στα social media, με άλλους να παίρνουν ανάλαφρα τον τρόπο που επέλεξαν οι εν λόγω φίλαθλοι να εκφράσουν τον θαυμασμό τους, και άλλους να κάνουν λόγο για κίνηση ατυχή, ακόμα και αν οι προθέσεις των οπαδών του τουρκικού συλλόγου ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, αγνές...