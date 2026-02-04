Ο Ενγκολό Καντέ έγινε ποδοσφαιριστής της Φενέρμπαχτσε, εξασφαλίζοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αφού προσπεράστηκαν όλες οι δυσκολίες που υπήρχαν στην υπόθεση, η Φενέρμπαχτσε απέκτησε τον Ενγκολό Καντέ από την Αλ Ιτιχάντ, με τους Τούρκους να ευχαριστούν μέχρι και τον... Ταγίπ Ερντογάν για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση της μεταγραφής!

Ο Γάλλος χαφ επιστρέφει έτσι στην Ευρώπη μετά από 2,5 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τα Καναρίνια, που τον... χρύσωσαν για να τον δελεάσουν να πάει στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος μέσος θα πάρει μπόνους υπογραφής το οποίο θα φτάσει τα 14,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του θα φτάσουν τα έντεκα... χαρτιά! Για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν θα λάβει 5,5, ενώ τις επόμενες δύο χρονιές, άλλα 22, με τον Καντέ να παίρνει εν συνόλω κάτι λιγότερο από 42 εκατομμύρια ευρώ!

Ακόμα κι έτσι βέβαια, μιλάμε για... υποβάθμιση σε σχέση με τις απολαβές του στην Αλ Ιτιχάντ, η οποία του έδινε σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.