Αντιμέτωπο με ακόμα ένα σκάνδαλο βρίσκεται το... πολυτάραχο τουρκικό ποδόσφαιρο, με εκατοντάδες διαιτητές να κατηγορούνται για παράνομο στοιχηματισμό.

Δεν λέει να απολαύσει λίγη ηρεμία το τουρκικό ποδόσφαιρο. Από προέδρους που γρονθοκοπούν διαιτητές μέσα στο γήπεδο, μέχρι ρέφερι που ξεσπάνε και κάνουν λόγο για εκδικητικά κοψίματα από ορισμούς, δεν έχει ζήσει και λίγα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο το τελευταίο σκάνδαλο που αποκαλύπτεται, φαίνεται να είναι το πιο μεγάλο.

Ο Ιμπραΐμ Χατσιοσμάνογλου, επικεφαλής της Ομοσπονδίας, γνωστοποίησε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (27/10) πως εκατοντάδες Τούρκοι διαιτητές κατηγορούνται για παράνομο στοιχηματισμό. Για την ακρίβεια, από τους 571 διαιτητές της TFF, οι 371 εντοπίστηκαν να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες. Και από αυτούς, οι 152 στοιχημάτιζαν ενεργά. Φυσικά, αυτό δημιουργεί ακόμα περισσότερο προβληματισμό αναφορικά με τη διαφθορά που κάνει... πάταγο τα τελευταία χρόνια στη γείτονα χώρα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να καθαρίσουμε το ποδόσφαιρό μας από κάθε ίχνος διαφθοράς. Δεν θα κάνουμε καμία εξαίρεση. Οι αποφάσεις για τις απαραίτητες κυρώσεις θα ληφθούν ήδη από σήμερα», δήλωσε ο Χατζιοσμάνογλου.

Χωρίς να διευκρινίσει τις ταυτότητές τους, ο Τούρκος δήλωσε πως οι 22 ήταν διαιτητές και επόπτες του κορυφαίου επιπέδου. Ένας διαιτητής έχει στοιχηματικό ιστορικό 18.227 σημείων και 42 ακόμα έχουν στοιχηματίσει σε περισσότερα από 1000 παιχνίδια ο καθένας.