Σε διαθεσιμότητα για τους επόμενους μήνες τέθηκαν από την τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (TFF) 149 διαιτητές που βρέθηκαν μπλεγμένοι στο μεγάλο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που... ταλανίζει το ποδόσφαιρο της Τουρκίας.

«Σεισμό» στο τουρκικό ποδόσφαιρο προκάλεσε πριν από λίγες ημέρες η είδηση ότι εκατοντάδες διαιτητές κατηγορούνταν για παράνομο στοιχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε κάνει γνωστό την περασμένη Δευτέρας (27/10) σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της ομοσπονδίας, Ιμπραΐμ Χατσιοσμάνογλου, οι 371 από τους 571 εν ενεργεία διαιτητές στο τουρκικό ποδόσφαιρο διαθέτουν λογαριασμούς σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες.

Μάλιστα από αυτούς, οι 152 βρέθηκε πως συμμετέχουν ενεργά σε τυχερά παιχνίδια. «Είμαστε αποφασισμένοι να καθαρίσουμε το ποδόσφαιρό μας από κάθε ίχνος διαφθοράς. Δεν θα κάνουμε καμία εξαίρεση. Οι αποφάσεις για τις απαραίτητες κυρώσεις θα ληφθούν ήδη από σήμερα. Δεν πρόκειται απλώς για μια παράβαση, είναι μια κατάχρηση που πληγώνει τις συνειδήσεις και δηλητηριάζει τη δικαιοσύνη», είχε δηλώσει ο Χατζιοσμάνογλου.

Με τις εξελίξεις γύρω από το «καυτό» θέμα που βρίσκει την διαιτησία στην γειτονική χώρα για ακόμη μία φορά στα πρωτοσέλιδα του παγκόσμιου Τύπου, την Παρασκευή (31/10) το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η TFF έθεσε σε αναστολή 149 διαιτητές! Ο αποκλεισμός από τα καθήκοντά τους θα διαρκέσει από οκτώ έως δώδεκα μήνες, ενώ η έρευνα για την περίπτωση των τριών ακόμη κατηγορουμένων βρίσκεται σε εξέλιξη.