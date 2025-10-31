Τουρκία, σκάνδαλο: Σε διαθεσιμότητα 149 διαιτητές για παράνομο στοιχηματισμό!
«Σεισμό» στο τουρκικό ποδόσφαιρο προκάλεσε πριν από λίγες ημέρες η είδηση ότι εκατοντάδες διαιτητές κατηγορούνταν για παράνομο στοιχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε κάνει γνωστό την περασμένη Δευτέρας (27/10) σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της ομοσπονδίας, Ιμπραΐμ Χατσιοσμάνογλου, οι 371 από τους 571 εν ενεργεία διαιτητές στο τουρκικό ποδόσφαιρο διαθέτουν λογαριασμούς σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες.
Μάλιστα από αυτούς, οι 152 βρέθηκε πως συμμετέχουν ενεργά σε τυχερά παιχνίδια. «Είμαστε αποφασισμένοι να καθαρίσουμε το ποδόσφαιρό μας από κάθε ίχνος διαφθοράς. Δεν θα κάνουμε καμία εξαίρεση. Οι αποφάσεις για τις απαραίτητες κυρώσεις θα ληφθούν ήδη από σήμερα. Δεν πρόκειται απλώς για μια παράβαση, είναι μια κατάχρηση που πληγώνει τις συνειδήσεις και δηλητηριάζει τη δικαιοσύνη», είχε δηλώσει ο Χατζιοσμάνογλου.
Με τις εξελίξεις γύρω από το «καυτό» θέμα που βρίσκει την διαιτησία στην γειτονική χώρα για ακόμη μία φορά στα πρωτοσέλιδα του παγκόσμιου Τύπου, την Παρασκευή (31/10) το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η TFF έθεσε σε αναστολή 149 διαιτητές! Ο αποκλεισμός από τα καθήκοντά τους θα διαρκέσει από οκτώ έως δώδεκα μήνες, ενώ η έρευνα για την περίπτωση των τριών ακόμη κατηγορουμένων βρίσκεται σε εξέλιξη.
The Turkish Football Federation (TFF) has suspended 149 match officials following their alleged involvement in a betting scandal.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 31, 2025
The governing body’s Professional Football Disciplinary Board confirmed on Friday that suspensions between eight and 12 months had been imposed on… pic.twitter.com/QXMioAjPG1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.