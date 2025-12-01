Με γκολ του Ντουράν στις καθυστερήσεις, η Φενέρμπαχτσε έμεινε όρθια στο ντέρμπι (1-1) και στέρησε από τη Γαλατάσαραϊ την ευκαιρία να ξεφύγει στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Ήταν πολύ σκληρή για να πεθάνει και κάπως έτσι έμεινε «ζωντανή» στην κούρσα για τον τίτλο. Η Φενέρμπαχτσε «μίλησε» στις καθυστερήσεις μέσα στο «σπίτι» της, με σκόρερ τον Ντουράν απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Γαλατάσαραϊ και της στέρησε την ευκαιρία να πάρει... αέρα στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος, παραμένοντας στο -1 από εκείνη. Και η Τράμπζονσπορ πολύ κοντά, στο -2 από την πρωτοπόρο Τσιμ Μπομ.

Σε ένα ντέρμπι 100 και πλέον λεπτών με πολλή ένταση και νεύρα, οι φιλοξενούμενοι διαχείριστηκαν την πίεση και ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 27' με φανταστική ενέργεια και σουτ - που κόντραρε κιόλας - του Λιρόι Σανέ εκτός περιοχής. Η Φενέρ πήρε τα ηνία και έψαξε την απάντησή της. Είχε ακυρωθέν τέρμα στην εκπνοή του πρώτου μέρους αλλά αυτό που άξιζε το βρήκε στην... εκπνοή του παιχνιδιού. Στο 90+5' ο Ντουράν με φανταστική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χάρισε στην ομάδα του τον βαθμό της ισοπαλίας.