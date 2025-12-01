Πιάστηκαν στα χέρια τα τσικό των Φενέρμπαχτσε και Γαλατάσαραϊ, ανταλλάσσοντας... ευχές και γροθιές μετά τη λήξη του μεταξύ τους ντέρμπι.

Υπερβολικά... ατίθασα αποδείχθηκαν τα νιάτα της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατάσαραϊ. Το ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης σε επίπεδο Κ19 δεν είχε μόνο ποδοσφαιρική ένταση και νεύρα, αλλά και ξύλο!

Η Τσιμ Μπομ ήταν αυτή που επικράτησε (2-1) αλλά μετά το σφύριγμα της λήξης τα πράγματα ξέφυγαν εντελώς. Οι έφηβοι των δύο ομάδων έγιναν ένα κουβάρι, πιάστηκαν στα χέρια και δύο εξ αυτών αντάλλαξαν μέχρι και γροθιές, θυμίζοντας εκκολαπτόμενους μποξέρ και όχι ποδοσφαιριστές!