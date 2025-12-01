Φενέρμπαχτσε - Γαλατάσαραϊ: Άγριο ξύλο με... μπουκέτα στο ντέρμπι της Κ19! (vid)
Υπερβολικά... ατίθασα αποδείχθηκαν τα νιάτα της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατάσαραϊ. Το ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης σε επίπεδο Κ19 δεν είχε μόνο ποδοσφαιρική ένταση και νεύρα, αλλά και ξύλο!
Η Τσιμ Μπομ ήταν αυτή που επικράτησε (2-1) αλλά μετά το σφύριγμα της λήξης τα πράγματα ξέφυγαν εντελώς. Οι έφηβοι των δύο ομάδων έγιναν ένα κουβάρι, πιάστηκαν στα χέρια και δύο εξ αυτών αντάλλαξαν μέχρι και γροθιές, θυμίζοντας εκκολαπτόμενους μποξέρ και όχι ποδοσφαιριστές!
🚨 Fenerbahçe U19, Galatasaray U19'u Ercüment Sancaklı ve Haydar Karataş'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.— Samet Çayır (@Sametcayir) December 1, 2025
Derbide çıkan kavgada Galatasaraylı bir futbolcu, Fenerbahçeli oyuncuya yumruk attı.pic.twitter.com/DUXlxwVJrz
