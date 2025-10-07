Σανέ: Ενεπλάκη σε καυγά με οπαδό, επειδή του είπε «Γ@μw τη Γαλατάσαραϊ»
Ο Λιρόι Σανέ δείχνει απόλυτη αφοσίωση στη νέα του ομάδα, τη Γαλατάσαραϊ, υπερασπίζοντάς την με κάθε τρόπο. Την Κυριακή 5/10, κατά τη διάρκεια του διάσημου φεστιβάλ μπύρας, «Oktoberfest» που λαμβάνει μέρος κατά κύριο λόγο στο Μόναχο, ο Γερμανός ποδοσφαιριστής ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με έναν οπαδό που μίλησε άσχημα για ομάδα του, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild».
Όπως αποκαλύπτει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ένας άνδρας που καθόταν λίγα μέτρα από τον Σανέ φώναζε «Γ@μw τη Γαλατάσαραϊ» . Ο πιθανός λόγος ήταν ότι ο άνδρας είναι οπαδός της Μπάγερν Μονάχου και ότι είχε εκνευριστεί με τη μεταγραφή του Σανέ από την ομάδα του στη Γαλατάσαραϊ το καλοκαίρι.
Σε συνέντευξή του στη «Bild», ο Λιρόι Σανέ περιέγραψε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα:
«Προκλήθηκα και προσωπικά με ταπείνωσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη σκηνή του φεστιβάλ, η Γαλατάσαραϊ δέχτηκε επίσης προσβολές. Μέσα στην τεταμένη ατμόσφαιρα, με έσπρωξαν και μετά ξέσπασε ένας σύντομος καβγάς».
Ali Naci Kuçuk: "Sané, Bild'e açıklama yaptı yaptığımız haberle ilgili. Olayı doğrulamış. 'Lanet olsun Galatasaray diyen biri üzerime yürüdü. Hem ben hem kulübüm hakarete uğradı. Bu sözleri asla kabul edemezdim' diyor Sané." pic.twitter.com/Itrykraymd— Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) October 6, 2025
Ο Λιρόι Σανέ υπέγραψε το καλοκαίρι στην «Τσιμ Μπομ» ως ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με εγγυημένο ετήσιο μισθό 9 εκατ. ευρώ και μπόνους επιβράβευσης 3 εκατ. ευρώ ανά σεζόν. Ο Γερμανός δεξιός εξτρέμ είχε αγωνιστεί με τη φανέλα των Βαυαρών σε 220 παιχνίδια, σημειώνοντας 61 γκολ και 55 ασίστ. Στο παρελθόν έχει παίξει επίσης σε Μάντσεστερ Σίτι και Σάλκε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.