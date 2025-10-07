Ο Λερόι Σανέ ενεπλάκη σε καυγά με έναν οπαδό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του «Oktoberfest», όταν εκείνος προσέβαλε τη Γαλατάσαραϊ.

Ο Λιρόι Σανέ δείχνει απόλυτη αφοσίωση στη νέα του ομάδα, τη Γαλατάσαραϊ, υπερασπίζοντάς την με κάθε τρόπο. Την Κυριακή 5/10, κατά τη διάρκεια του διάσημου φεστιβάλ μπύρας, «Oktoberfest» που λαμβάνει μέρος κατά κύριο λόγο στο Μόναχο, ο Γερμανός ποδοσφαιριστής ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με έναν οπαδό που μίλησε άσχημα για ομάδα του, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild».

Όπως αποκαλύπτει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ένας άνδρας που καθόταν λίγα μέτρα από τον Σανέ φώναζε «Γ@μw τη Γαλατάσαραϊ» . Ο πιθανός λόγος ήταν ότι ο άνδρας είναι οπαδός της Μπάγερν Μονάχου και ότι είχε εκνευριστεί με τη μεταγραφή του Σανέ από την ομάδα του στη Γαλατάσαραϊ το καλοκαίρι.

Σε συνέντευξή του στη «Bild», ο Λιρόι Σανέ περιέγραψε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα:

«Προκλήθηκα και προσωπικά με ταπείνωσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη σκηνή του φεστιβάλ, η Γαλατάσαραϊ δέχτηκε επίσης προσβολές. Μέσα στην τεταμένη ατμόσφαιρα, με έσπρωξαν και μετά ξέσπασε ένας σύντομος καβγάς».

Ali Naci Kuçuk: "Sané, Bild'e açıklama yaptı yaptığımız haberle ilgili. Olayı doğrulamış. 'Lanet olsun Galatasaray diyen biri üzerime yürüdü. Hem ben hem kulübüm hakarete uğradı. Bu sözleri asla kabul edemezdim' diyor Sané." pic.twitter.com/Itrykraymd — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) October 6, 2025

Ο Λιρόι Σανέ υπέγραψε το καλοκαίρι στην «Τσιμ Μπομ» ως ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με εγγυημένο ετήσιο μισθό 9 εκατ. ευρώ και μπόνους επιβράβευσης 3 εκατ. ευρώ ανά σεζόν. Ο Γερμανός δεξιός εξτρέμ είχε αγωνιστεί με τη φανέλα των Βαυαρών σε 220 παιχνίδια, σημειώνοντας 61 γκολ και 55 ασίστ. Στο παρελθόν έχει παίξει επίσης σε Μάντσεστερ Σίτι και Σάλκε.