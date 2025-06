Ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Γαλατάσαραϊ ο Λιρόι Σανέ

Κάτοικος Κωνσταντινούπολης για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο Λιρόι Σανέ. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Γαλατάσαραϊ.

Η Γαλατάσαραϊ ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα τη συμφωνία για την απόκτηση του Γερμανού εξτρέμ Λιρόι Σανέ από την Μπάγερν Μονάχου.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/06) η πρωταθλήτρια Τουρκίας ο Σανέ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αμείβεται με εγγυημένο ετήσιο μισθό 9 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με ένα μπόνους επιβράβευσης 3 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν.

Ο 30χρόνος επιθετικός θα ενταχθεί επίσημα στον τουρκικό σύλλογο την 1η Ιουλίου ως ελεύθερος παίκτης, μιας και το συμβόλαιό του με την Μπάγερν λήγει στις 30 Ιουνίου, και όπως ήταν αναμενόμενο δε θα ακολουθήσει τους «Βαυαρούς» στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που θα ξεκινήσει την ερχόμενη Κυριακή (15/06).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γαλατάσαραϊ:

«Έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Λιρόι Αζίζ Σανέ για 3 σεζόν, αρχής γενομένης από 01.07.2025. Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο ποδοσφαιριστής θα λαμβάνει καθαρό εγγυημένο μισθό 9.000.000 ευρώ και καθαρό μπόνους επιβράβευσης 3.000.000 ευρώ για κάθε σεζόν. Ανακοινώνεται με κάθε σεβασμό στο κοινό».

