Μουρίνιο: «Καμία ομάδα δεν με ενέπνευσε όσο η Μπενφίκα, λάθος που πήγα στη Φενέρμπαχτσε»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του στη Μπενφίκα έκανε ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος στάθηκε στην... πειθώ των Αετών και στο λάθος που έκανε να μετακομίσει στην Τουρκία.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Πορτογαλία και στον πρώτο σταθμό της προπονητικής καριέρας του, με τη Μπενφίκα να ανακοινώνει την επιστροφή του στο κλαμπ 25 χρόνια μετά την πρώτη, σύντομη συνεργασία τους. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο 62χρονος τεχνικός δήλωσε πίστη στη Μπενφίκα, ενώ παραδέχθηκε πως έκανε λάθος επιλογή όταν δέχθηκε την πρόταση της Φνέρμπαχτσε.

«Έχουν περάσει 25 χρόνια, αλλά δεν βρίσκομαι εδώ για να γιορτάσω την καριέρα μου. Είναι 25 χρόνια κατά τα οποία είχα την ευκαιρία να εργαστώ για μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Η επιστροφή στη Μπενφίκα σημαίνει ότι επιστρέφω το καλύτερό μου επίπεδο. Θα προπονήσω μια από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Θέλω να δηλώσω, εκπροσωπώντας τους φιλάθλους της Μπενφίκα, ότι κανένας από τους συλλόγους που προπόνησα δεν με ενέπνευσε περισσότερο από το να είμαι προπονητής της Μπενφίκα. Η δέσμευσή μου είναι σαφής: θα ζήσω για τη Μπενφίκα, για την αποστολή μου. Είναι μια τεράστια τιμή», τόνισε αρχικά, προτού αναφερθεί στη Φενέρμπαχτσε και την εμπειρία του στην Τουρκία.

«Έκανα λάθος επιλογή που πήγα εκεί, αλλά δεν το μετανιώνω. Ξέρω πολύ καλά τι κάναμε σωστά και τί λάθος. Έκανα λάθος που πήγα στη Φενέρμπαχτσε, αλλά έδωσα τα πάντα μέχρι και την τελευταία μου μέρα στο σύλλογο». Παράλληλα ο Πορτογάλος έβαλε... φρένο και στα σενάρια απόσυρσης σε ορίζοντα πενταετίας.

«Αν περιμένετε να αποσυρθώ σε τέσσερα ή πέντε χρόνια, κάνετε λάθος. Εγώ θα αποφασίσω πότε θα συμβεί αυτό. Ήθελα να έρθω χθες το βράδυ, να εργαστώ, να γνωριστώ με τους αναλυτές, τους βοηθούς. Θα αποσυρθώ μόνο όταν νιώσω πως κάτι έχει αλλάξει. Σήμερα νιώθω ότι αυτό που άλλαξε είναι ότι ακόμα πιο πεινασμένος σε σχέση με 25 χρόνια πριν».

