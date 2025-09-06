Ρίχνουν... βόμβα οι Τούρκοι: «Κοντά στον Ζιντάν η Φενέρ»

Μάρθα Χωριανοπούλου
Έτοιμη να πυροδοτήσει τη βόμβα Ζιντάν φαίνεται να είναι η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε, η οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sabah, βρήκε τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο στα μάτια του Γάλλου σούπερ σταρ.

Η Φενέρμπαχτσε έβαλε τέλος στην εποχή του Ζοζέ Μουρίνιο και σύμφωνα με δημοσιέυμα έδωσε τα χέρια με ένα ακόμα τεράστιο όνομα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου: τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο θρυλικός Γάλλος προπονητής, που παραμένει εκτός πάγκων από το καλοκαίρι του 2021, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο εκλεκτός της διοίκησης των «καναρινιών» για να ηγηθεί της ομάδας στην επόμενη φάση της ιστορίας της.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, αρχικά η Φενέρ είχε στραφεί στον Λουτσιάνο Σπαλέτι, όμως η απάντησή του ήταν αρνητική. Ανάμεσα στους υποψήφιους βρισκόταν και ο Έλληνας προπονητής Άγγελος Ποστέκογλου, αλλά τελικά η διοίκηση αποφάσισε να ρίξει τη «βόμβα» με τον Ζιντάν.

Ο «Ζιζού», που ως προπονητής της Ρεάλ κατέκτησε τρία Champions League και δύο La Liga, δεν έχει αναλάβει ομάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, περιοριζόμενος σε επενδύσεις σε γαλλικές ομάδες.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

