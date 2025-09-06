Ρίχνουν... βόμβα οι Τούρκοι: «Κοντά στον Ζιντάν η Φενέρ»
Η Φενέρμπαχτσε έβαλε τέλος στην εποχή του Ζοζέ Μουρίνιο και σύμφωνα με δημοσιέυμα έδωσε τα χέρια με ένα ακόμα τεράστιο όνομα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου: τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο θρυλικός Γάλλος προπονητής, που παραμένει εκτός πάγκων από το καλοκαίρι του 2021, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο εκλεκτός της διοίκησης των «καναρινιών» για να ηγηθεί της ομάδας στην επόμενη φάση της ιστορίας της.
Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, αρχικά η Φενέρ είχε στραφεί στον Λουτσιάνο Σπαλέτι, όμως η απάντησή του ήταν αρνητική. Ανάμεσα στους υποψήφιους βρισκόταν και ο Έλληνας προπονητής Άγγελος Ποστέκογλου, αλλά τελικά η διοίκηση αποφάσισε να ρίξει τη «βόμβα» με τον Ζιντάν.
Ο «Ζιζού», που ως προπονητής της Ρεάλ κατέκτησε τρία Champions League και δύο La Liga, δεν έχει αναλάβει ομάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, περιοριζόμενος σε επενδύσεις σε γαλλικές ομάδες.
FENERBAHÇE'DE ZIDANE BOMBASI!— Sabah Spor (@sabahspor) September 6, 2025
Yaptığı transferle kadro değerini zirveye taşıyan yönetim, Zinedine Zidane ile ön anlaşma sağladı.
Maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler tamamlandığında 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye'ye gelecek.
Uğur Çem / Sabah Spor ÖZEL pic.twitter.com/ttpkM3HEWU
