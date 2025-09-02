Γκουντογκάν: «Στη Γαλατάσαραϊ έως το 2027»
Η Γαλατασαράι συνεχίζει να… ταράζει τα νερά της μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ιλκάι Γκουντογκάν ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της «Τσιμ Μπομ».
Ο πολύπειρος Γερμανός, που τα τελευταία χρόνια μεγαλούργησε στη Μάντσεστερ Σίτι και σήκωσε κάθε πιθανό τίτλο υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα, αποχαιρετά την Premier League και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Γκουντογκάν υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 ως ελεύθερος, ενώ ήδη βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις.
Η επίσημη παρουσίασή του από τη Γαλατασαράι αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.
Να θυμίσουμε πως στη διάρκεια της θητείας του στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Γκουντογκάν μέτρησε 358 συμμετοχές με τη φανέλα των Σίτιζενς, σκοράροντας 65 γκολ και μοιράζοντας 47 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Μετά το τρεμπλ του 2023, έκανε το βήμα για την Ισπανία και την Μπαρτσελόνα. Εκεί, τη σεζόν 2023/24, κατέγραψε 51 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 5 γκολ και δίνοντας 14 ασίστ.
EXCL | Ilkay Gündogan to Galatasaray – DONE DEAL— Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 2, 2025
Galatasaray have reached full agreement with Manchester City. #Gündogan joins on a free transfer and will sign a contract until 2027, as revealed on Monday. Medical today. He’s now on his way. #MCFC
One more sensational… pic.twitter.com/LpaIit0Dh7
