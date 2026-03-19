Ο προπονητής της Γαλατάσαραϊ, Οκάν Μπουρούκ, μίλησε μετά από τον αποκλεισμό από τη Λίβερπουλ, για τους τραυματισμούς των Όσιμεν και Λανγκ, αλλά και τον διαιτητή της συνάντησης.

Πολύ πιο επεισοδιακή από ότι φαίνεται ήταν η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Γαλατάσαραϊ, το βράδυ της Τετάρτης (18/3) στο «Άνφιλντ» για τη φάση των «16» του Champions League.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ κατάφερε να γυρίσει το εις βάρος της 1-0 από την Τουρκία και με το εντυπωσιακό 4-0 πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την εν δυνάμει πρωταθλήτρια, Παρί Σεν Ζερμέν. Βέβαια, τις τελευταίες ώρες λίγοι ασχολούνται με αυτό, καθώς η προσοχή έχει πέσει στους Τούρκους, μετά τους τραυματισμούς των Όσιμεν και Λανγκ.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο τεχνικός της «Τσιμ Μπομ», Οκάν Μπουρούκ, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας πως ο Νιγηριανός στράικερ που αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο με σπασμένο χέρι, πονάει αρκετά, ενώ αναφορικά με τον Ολλανδό επιθετικό που υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό κόβοντας το δάχτυλό του σε πινακίδα, ανέφερε πως είναι πολύ σοβαρά και βρέθηκε (σσ οι δηλώσεις έγιναν το βράδυ της Τετάρτης) σε νοσοκομείο της περιοχής.

Πέραν αυτών όμως, στάθηκε και στον διαιτητή του αγώνα, Πάβελ Ρακόβσκι, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Είναι ο χειρότερος του κόσμου», με αφορμή τη φάση του Κονατέ με τον Όσιμεν. Σημειώνεται πως από την UEFA είχε οριστεί ο Σιμόν Μαρτσίνιακ για το παιχνίδι, ωστόσο ο Πολωνός τραυματίστηκε στο ζέσταμα, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από τον 4ο. Εξ' ου και οι διαμαρτυρίες.

«Ο Κονάτε έκανε ξεκάθαρο φάουλ στην περίπτωση του Βίκτορ Όσιμεν! Ενώ περιμέναμε τον καλύτερο διαιτητή στον κόσμο, ο χειρότερος διαιτητής στον κόσμο διαιτήτευσε τον αγώνα. Η Λίβερπουλ σαφώς άξιζε να κερδίσει τον αγώνα».