H Γαλατάσαραϊ ανακοίνωσε Τούρκο τερματοφύλακα από την Τραμπζονσπόρ αντί 36 εκατ. ευρώ!

Η «Τσιμ Μπομ» προχώρησε σε μια σπουδαία προσθήκη, αποκτώντας τον 29χρονο πορτιέρε Ουγκουρτσάν Τσακίρ από την Τραμπζονσπόρ, πληρώνοντας περί τα 36 εκατ. ευρώ!

Σε μια σπουδαία κίνηση όσον αφορά τον «άσο» προχώρησε η νταμπλούχος Τουρκίας, Γαλατάσαραϊ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του τερματοφύλακα Ουγκουρτσάν Τσακίρ από την Τραμπζονσπόρ.

Το deal των δυο τουρκικών συλλόγων έκλεισε στα 36 εκατ. ευρώ, αρκετά υψηλό αν αναλογιστεί κανείς μεταγραφή εντός συνόρων και μάλιστα Τούρκου ποδοσφαιριστή, με τη Γαλατά να επιθυμεί να παραμείνει στην κορυφή του εγχώριου πρωταθλήματος.

Ο Τσακίρ βρισκόταν από το 2012 στα τμήματα υποδομής της Τραμπζονσπόρ, ενώ με την πρώτη ομάδα μέτρησε 292 συμμετοχές, εκ των οποίων στις 92 κράτησε ανέπαφη την εστία του. Είναι επίσης διεθνής με την Εθνική ομάδα της χώρας του, έχοντας 31 συμμετοχές κάνοντας μάλιστα ανεπίσημο ντεμπούτο απέναντι στην Ελλάδα, στη φιλική νίκη των Τούρκων με 2-1, τον Μάϊο του 2019.

     

