Η Γαλατάσαραϊ έκανε δικό της τον Χακίμ Ζίγιεχ, αφού εκπληρώθηκαν οι όροι της οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιο κι έτσι η αγορά του από την Τσέλσι έγινε υποχρεωτική.

Ο Χακίμ Ζίγιεχ ήταν μία από τις εντυπωσιακές μεταγραφές που έκανε η διοίκηση της Γαλατάσαραϊ το καλοκαίρι που μας πέρασε, καταφέρνοντας να τον πάρει δανεικό από την Τσέλσι. Στην συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών υπήρχε μία οψιόν αγοράς, η οποία θα έπαιρνε υποχρεωτικά χαράκτηρα σε περίπτωση που εκπληρώνονταν κάποιοι όροι που είχαν τεθεί.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο αυτό συνέβη κι έτσι ο 31χρονος Μαροκινός εξτρέμ θα παραμείνει παίκτης της «τσιμ μπομ» και τη νέα σεζόν. Μάλιστα, οι «μπλε του Λονδίνου» έχουν ήδη στείλει τα απαραίτητα έγγραφα στο τουρκικό κλαμπ επιβεβαιώνοντας την ενεργοποίηση της ρήτρας αγοράς του ποδοσφαιριστή.

🚨🟡🔴 Hakim Ziyech will not return to Chelsea as he’s staying to Galatasaray on permanent move.



Obligation to buy clause, triggered and signed as Chelsea already sent letter to Gala confirming the agreement. pic.twitter.com/AAk8WHL3k2