Ο 21χρονος Εμιράν Ντελιμπάς αποτελεί παρελθόν από την Μπεσίκτας, αφού «πλήρωσε» την... ερωτική του δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν συμβόλαια που έχουν «σπάσει» για κάποια αψιμαχία με τον προπονητή, για κάποια χρηματική οφειλή. Ο Εμιράν Ντελιμπάς ωστόσο, έγραψε ιστορία κατά κάποιον τρόπο αφού είδε την πόρτα της εξόδου από την Μπεσίκτας του Φερνάντο Σάντος για τον πιο... ιδιαίτερο λόγο!

Οι Αετοί τελείωσαν τον 21χρονο και η φημολογία στην Τουρκία συνδέει αυτή τους την απόφαση με το γεγονός ότι... βγήκε στη φόρα το προφίλ του σε δημοφιλές dating app. Ο Ντελιμπάς διατηρούσε λογαριασμό στη συγκεκριμένη εφαρμογή, στην οποία προέβαλλε τον εαυτό του- με ψεύτικη ηλικία 24 ετών - αναζητώντας συντρόφους. Αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε καθόλου στην Μπεσίκτας, που πιθανότατα θα τον ήθελε λίγο πιο αφοσιωμένο στα επαγγελματικά του καθήκοντα, και οδήγησε στον τερματισμό του συμβολαίου του!

🚨🇹🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Beşiktaş have terminated the contract of Emirhan Delibaş (21) because he has a profile on a dating application. 📱👋 pic.twitter.com/ANHIPLjdEq