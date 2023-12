Η Φενέρμπαχτσε και ο Έντιν Τζέκο μέσω Social Media κατηγόρησαν την Γαλατάσαραϊ για προπαγάνδα, καθώς ισχυρίζονται πως το μαυρισμένο μάτι του Ικάρντι προήλθε από σύγκρουση με το δοκάρι.

Η Γαλατάσαραϊ «φωνάζει» για πέναλτι του Αλεξάντερ Τζικού της Φενέρμπαχτσε για χτύπημα στο πρόσωπο του Μάουρο Ικάρντι εντός περιοχής και μάλιστα ανέβασε φωτογραφία του Αργεντινού σέντερ φορ με μαυρισμένο μάτι. Από την πλευρά τους τα Κίτρινα Καναρίνια κατηγορούν την Τσιμ Μπομ για προπαγάνδα, καθώς ισχυρίζονται πως το σημάδι προήλθε από σύγκρουση του 30χρονου επιθετικού με το δοκάρι!

Συγκεκριμένα η Φενέρ έκανε retweet την ανάρτηση της Γαλατά και απάντησε: «Προσπαθώντας να θυματοποιηθείς για έναν παίκτη που χτύπησε το δοκάρι. Στη διάθεση του κοινού».

Από την πλευρά του ο επιθετικός της Φενέρ, Έντιν Τζέκο, με σχόλιο του σε σχετική ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο έγραψε: «Ο τύπος χτύπησε το δοκάρι με το κεφάλι του και τον έβαλαν στο Instagram να κλαίει για πέναλτι. Κλασικό τους. Ντροπή. Σοβαρέψου Φαμπρίτσιο. Είσαι καλύτερος από αυτό».

🚨🗣️ Fenerbahçe striker Edin Džeko responds to news on Galatasaray's statement about Mauro Icardi's black eye... "Typical them, embarrassing!" 😳 pic.twitter.com/AzlkpYTyd1