Ο διαιτητής του ντέρμπι της Γαλατάσαραϊ με τη Φενέρμπαχτσε δεν έδωσε πέναλτι για χτύπημα του Τζικού στο πρόσωπο του Ικάρντι και η Τσιμ Μπομ ανέβασε φωτογραφία το μαυρισμένο μάτι του Αργεντινού.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Γαλατάσαραϊ στην έδρα της Φενέρμπαχτσε (0-0) με την Τσιμ Μπομ να έχει σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία. Η φάση για την οποία «φωνάζουν» οι πρωταθλητές Τουρκίας είναι για γροθιά του Αλεξάντερ Τζικού στο πρόσωπο του Μάουρο Ικάρντι, στο 22ο λεπτό, εντός περιοχής!

Does Djiku's intervention against Icardi in this position require a penalty? What do you think? #FBvGS pic.twitter.com/9z7ujxEnX2

Ο διαιτητής δεν είδε την παράβαση και φαίνεται πως ο VAR συμφώνησε μαζί του και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Η Γαλατά ανέβασε ανάρτηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία και τη «συνόδεψε» με μια φωτογραφία που φαίνεται το μαυρισμένο μάτι του Αργεντινού σέντερ φορ.

So much for VAR! Icardi punched in penalty box, no penalty, no red card for the player who did it. Clear as day.pic.twitter.com/B9ckB6IHW3