Ο Τάσος Μπακασέτας πέτυχε το δεύτερο γκολ του στην τρέχουσα σεζόν με απευθείας εκτέλεση φάουλ και έδωσε ασίστ μέσα σε 24 λεπτά κόντρα στην Πέντικσπορ.

Την ώρα που ο Τύπος της Τουρκίας γράφει πως ο Τάσος Μπακασέτας δεν τα βρίσκει με την Τράμπζονσπορ για την ανανέωση της συνεργασίας τους ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός παραμένει αφοσιωμένος στην ομάδα του και το δείχνει εντός των τεσσάρων γραμμών. Κόντρα στην Πέντικσπορ ο αρχηγός της Εθνικής σκόραρε και έδωσε ασίστ μέσα σε 24 λεπτά.

Στο 3' εκτέλεσε κόρνερ και ο Ονουάτσου κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 27' μετά από συρτή εκτέλεση φάουλ η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0. Δεύτερο γκολ του Μπακασέτα με απευθείας εκτέλεσε φάουλ μέσα στη σεζόν, καθώς είχε σκοράρει και κόντρα στη Μπεσίκτας.

Paul Onuachu heads home the opener!

Anastasios Bakasetas with a great corner-kick delivery for the assist!pic.twitter.com/94a3UVK8BP