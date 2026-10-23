Τροχαίο για τον Ονάνα: Δεν τραυματίστηκε ο ίδιος και η οικογένειά του

Τροχαίο για τον Ονάνα: Δεν τραυματίστηκε ο ίδιος και η οικογένειά του

Νεφέλη Μπισμπίκη
Τροχαίο για τον Ονάνα: Δεν τραυματίστηκε ο ίδιος και η οικογένειά του

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Ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό του είχε ο Αντρέ Ονάνα, μετά την αναμέτρηση της Τραμπζονσπόρ στο Conference League.

O τερματοφύλακας της Τραμπζονσπόρ, Αντρέ Ονάνα, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό του, στο οποίο μάλιστα επέβαινε και η οικογένειά του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, ο 30χρονος κίπερ επέστρεφε στο σπίτι του μαζί με την οικογένειά του, μετά την νίκη της ομάδας του επί της Χαρτς για το Conference League, την Πέμπτη (22/10) το βράδυ.

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα, ένα άλλο όχημα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Ονάνα, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί με ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά του.

Κανένα από τα μέλη της οικογένειάς του δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό, ενώ άνθρωποι της ομάδας έσπευσαν στο σημείο για να ελέγξουν την κατάστασή του.

Ο πρόεδρος της Τραμπζονσπόρ, Ερτουγρούλ Ντογάν, επιβεβαίωσε ότι ο Ονάνα ήταν καλά στην υγεία του μετά το ατύχημα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Τουρκία.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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