Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Foot Mercato», Σάντι Αούνα, η Μπεσίκτας είναι κοντά στο να... νικήσει την Γαλατάσαραϊ και να κάνει δικό της τον Σέρχιο Ράμος.

Φαίνεται πως η Μπεσίκτας θα είναι η ομάδα που θα ρίξει την μεγαλύτερη μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του «Foot Mercato», Σάντι Αούνα, οι Μαυραετοί είναι κοντά στην απόκτηση του Σέρχιο Ράμος!

Η Γαλατάσαραϊ ήταν η πρώτη ομάδα της Τουρκίας που κινήθηκε για τον πολύπειρο Ισπανό στόπερ και πρώην αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά φαίνεται πως τελικά η Μπεσίκτας είναι η ομάδα που θα βγει νικήτρια σε αυτή την «κούρσα». Οι δυο πλευρές είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές και απομένει η επισημοποίηση της πρότασης από τον πρόεδρο του κλαμπ, Νουρ Τσεμπί.

Ο 37χρονος σέντερ μπακ κυκλοφορεί ελεύθερος μετά από μια διετία στην Παρί Σεν Ζερμέν και παρά το ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβίας και MLS φαίνεται πως θα συνεχίσει στην Ευρώπη. Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 45 εμφανίσεις με τους πρωταθλητές Γαλλίας, σκόραρε τέσσερις φορές κια έδωσε μια ασίστ.

🚨EXCL: ⚫️⚪️🦅🇪🇸 #SüperLig |



◉ Besiktas is about to beat Galatasaray in the race of Sergio Ramos. Player is on the verge to join Besiktas ‼️



◉ Sergio Ramos camp waiting for final proposal from Besiktas & Ahmed Nur Cebi the president ⏳️ pic.twitter.com/KfBBXoG4go