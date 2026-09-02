Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος θα επιστρέψει στην ΑΕΚ.

Ο Ζοάο Μάριο προβάρει... ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ. Όπως αναμενόταν, η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Δικέφαλο.

«Το συμβόλαιο του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ζοάο Μάριο Ναβάλ Ντα Κόστα Εντουάρντο λύθηκε με αμοιβαία συμφωνία.

Ευχαριστούμε τον παίκτη για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Μαυραετών.

Πλέον απομένει μόνο το τυπικό σκέλος της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Ζοάο Μάριο, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο και να ανακοινωθεί, ενώ μένε να φανεί εάν θα δηλωθεί απόψε στην ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Champions League.

Την περασμένη σεζόν ο 33χρονος χαφ μέτρησε 31 εμφανίσεις με τον Δκέφαλο στο στήθος, μοίρασε δυο ασίστ και σκόραρε τρεις φορές, εκ των οποίων το εμβληματικό γκολ της κατάκτησης του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.