Σύμφωνα με τη «Fotomac» η Γαλατάσαραϊ είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον... ανεπιθύμητο Μάρκο Βεράτι.

Η Γαλατάσαραϊ πάει για νέα μεγάλη μεταγραφική «βόμβα»! Σύμφωνα με τη «Fotomac» οι πρωταθλητές Τουρκίας θέλουν να «εκμεταλλευτούν» τον ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας που έχουν με την Παρί Σεν Ζερμέν μετά τα δυο «deal» για τον Μάουρο Ικάρντι, ώστε να πάρουν στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρκο Βεράτι.

Όπως αναφέρουν οι Τούρκοι η Τσιμ Μπομ ετοιμάζει πρόταση δανεισμού του διεθνή Ιταλού χαφ, με ενοίκιο τριών εκατομμυρίων ευρώ, συν οψιόν αγοράς της τάξης των δέκα εκατομμυρίων. Θυμίζουμε πως ο 30χρονος χαφ δεν είναι στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε και βρίσκεται στην «transfer list».Ο Βεράτι είχε πρόταση από την Αλ Χιλάλ, όμως παρά τα αρχικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προφορική συμφωνία φαίνεται πως η επιθυμία του είναι να μείνει στην Ευρώπη.

Ο 30χρονος μέσος βρίσκεται στην Παρί έντεκα χρόνια, από το 2012, όταν οι Γάλλοι τον είχαν αγοράσει από την Πεσκάρα αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους Παριζιάνους μετράει 416 εμφανίσεις, 11 γκολ, 61 ασίστ και έχει κατακτήσει εννέα πρωταθλήματα, ισάριθμα Super Cup, έξι κύπελλα και άλλα τόσα League Cup.

🚨 Galatasaray are preparing an offer to PSG to sign Marco Verratti. ⏳🇮🇹



Would be a €3M loan fee + an option to buy for €10M. 💰🇹🇷



(Source: @fotomac) pic.twitter.com/nfMmPQuQDG