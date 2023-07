Παίκτης της Γαλατάσαραϊ πρέπει να θεωρείται ο Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Τούρκους.

Μεταγραφών συνέχεια στη Γαλατάσαραϊ, η οποία έχει βαλθεί να... τρελάνει κόσμο με τις κινήσεις της το φετινό καλοκαίρι!

Μετά την ανακοίνωση του Σεντρίκ Μπακαμπού, σειρά πήρε και ο Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος σύμφωνα με πολλαπλά Μέσα υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2026.

Η υπογραφή της συμφωνίας ήταν το μόνο που εκκρεμούσε για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στη Γαλατά, μιας και το κλαμπ έχει δώσει εδώ και καιρό τα χέρια με την Παρί Σεν Ζερμέν για το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ!

Πλέον το μόνο που απομένει είναι το τυπικό σκέλος με την ανακοίνωση του Αργεντινού επιθετικού, προτού ακολουθήσει και η αντίστοιχη του Γουίλφριντ Ζαχά ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με το τουρκικό κλαμπ.

