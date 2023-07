Ο Ικάρντι επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Γαλατάσαραϊ και γνώρισε την αποθέωση από... τρελαμένους οπαδούς που μαζεύτηκαν για χάρη του στο αεροδρόμιο.

Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ επεφύλασσαν μια πανηγυρική υποδοχή για τον Μάουρο Ικάρντι. Η Τσιμ Μπομ αγόρασε τον Αργεντινό σέντερ φορ από την Παρί Σεν Ζερμέν, αντί δέκα εκατομμυρίων ευρώ, ο 30χρονος έφτασε στην Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής (28/7), όπου τον περίμεναν με αδημονία οι υποστηρικτές της πρωταθλήτριας Τουρκίας.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο αεροδρόμιο «Atatürk» και πανηγύρισαν για την μεγάλη επιστροφή του Ικάρντι με καπνογόνα, συνθήματα και πανό, με τον Αργεντινό να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του. Μάλιστα υπήρχαν και μηνύματα στήριξης προς την σύζυγο του, Γουάντα Νάρα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα με την υγεία της.

Την προηγούμενη σεζόν ο Αργεντινός αγωνίστηκε στην Γαλατά ως δανεικός από τους Παριζιάνους και συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς σε 25 εμφανίσεις μέτρησε 23 γκολ και οκτώ ασίστ. Το νέο του συμβόλαιο με την Γαλατά θα είναι τριετές.

I'm Mauro Icardi. This man loves #Galatasaray as I love them 💛❤🦁 🎶Muchaaaaaaaaaaachos ahora nos volvimos a ilusionar 🎶🇦🇷🧉 pic.twitter.com/crNcv9DgTS

The incredible passion of #Galatasaray’s fans for Mauro #Icardi. In to the car with Maurito is impossible moving… 😄 pic.twitter.com/tsnNVshL5p