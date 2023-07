H Γαλατάσαραϊ ανακοίνωσε την μεταγραφή του Μάουρο Ικάρντι από την Παρί Σεν Ζερμέν με video με... πρωταγωνιστή τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η μεταγραφή του Μάουρο Ικάρντι στη Γαλατάσαραϊ είναι... «Done deal. Here we go!». Η Τσιμ Μπομ συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν για την αγορά του Αργεντινού σέντερ φορ αντί δέκα εκατομμυρίων ευρώ, ο 30χρονος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2026 και ανακοινώθηκε με video με... πρωταγωνιστή τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

O γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος πήρε τηλέφωνο τον Μετετσάν Κανμπούρ του «433» και τον ενημέρωσε πως η μεταγραφή του Ικάρντι ολοκληρώθηκε.

Την προηγούμενη σεζόν ο Αργεντινός αγωνίστηκε στην Γαλατά ως δανεικός από τους Παριζιάνους και συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ικάρντι σε 25 εμφανίσεις μέτρησε 23 γκολ και οκτώ ασίστ.

Mauro Icardi ✖️ Galatasaray… here we go, confirmed 😉🟡🔴 https://t.co/T97R5ME2Vd