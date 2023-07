Η Γαλατάσαραϊ συνεχίζει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι και έχει στην κορυφή της λίστας της την απόκτηση του Φρεντ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Γαλατάσαραϊ για ακόμα ένα καλοκαίρι κάνει δυνατές κινήσεις στην μεταγραφική αγορά. Πέρυσι είχε πάρει Μέρτενς, Τορέιρα, Ολιβέιρα, Ικάρντι με τη μορφή δανεισμού και τον Φεβρουαρίο τον Τζανιόλο. Φέτος μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να κρατήσει τον Αργεντινό φορ, έχει πάρει Ανχελίνο, Μπακαμπού, Ζαχά και έπεται συνέχεια.

Οι πρωταθλητές Τουρκίας έχουν θέσει ως μεταγραφική προτεραιότητα την απόκτηση του Φρεντ, ο οποίος μόνο σίγουρη θέση δεν έχει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ της επόμενης σεζόν. Ο Βραζιλιάνος χαφ αναμένεται να αποχωρήσει από τους Κόκκινους Διαβόλους και η Τσιμ Μπομ θα «κυνηγήσει» μέχρι τέλους την περίπτωση του.

Ο 30χρονος μέσος βρίσκεται μια πενταετία στη Γιουνάιτεντ και έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Αυτά τα χρόνια μέτρησε 213 εμφανίσεις, με 14 γκολ και 19 ασίστ.

Galatasaray remain keen on signing Fred as priority target, as revealed two weeks ago. 🟡🔴 #Galatasaray



Fred will leave Man United this summer. https://t.co/GUQ0Jbl6kz