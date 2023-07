Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Σεντρίκ Μπακαμπού φτάνει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως ο Σεντρίκ Μπακαμπού θα βρεθεί το απόγευμα της Παρασκευής στην Τουρκία για να τελειώσει το τυπικό μέρος της μεταγραφής του στην Γαλατάσαραϊ, η οποία είναι συμφωνημένη, περνώντας τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και υπογράφοντας το νέο του συμβόλαιο.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η τουρκική ομάδα κατέβαλε 900 χιλ. ευρώ στην Αλ Ναρσ των ΗΑΕ σε αντίθεση με τα τοπικά μέσα που ανέφεραν την Πέμπτη πως έμεινε ελεύθερος. Οι ετησίες απολαβές του θα φτάνουν το 1,3 εκατ. ευρώ ενώ το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια τριών ετών.

Cédric Bakambu will land in Istanbul this afternoon to sign as new Galatasaray player. 🟡🔴✔️



Deal worth €900k fee, €1.3m salary to the player and contract valid until June 2026. pic.twitter.com/uFlubDWcrQ