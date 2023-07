Ετοιμη για διπλό μεταγραφικό «μπαμ» είναι η Φενέρμπαχτσε η οποία ετοιμάζεται να αποκτήσει τους Τάντιτς και Λιβάκοβιτς.

Ο Τάντις, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άγιαξ και το όνομά του γράφτηκε και για τον Ολυμπιακό είναι ήδη στην Πόλη και ετοιμάζεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα, ο 34χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός, παρά την πρόταση που είχε από τη Σαουδική Αραβία, ήθελε να συνεχίσει στην Ευρώπη κι έτσι η Πόλη θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Επίσης, τα «καναρίνια» κινούνται για την ενίσχυση και των γκολπόστ τους με τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς να είναι ο εκλεκτός. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal των Τούρκων με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ αναμένεται να φτάσει τα 9.000.000 ευρώ. Τα πάντα έχουν συμφωνηθεί βάσει του ρεπορτάζ του εν λόγω δημοσιογράφου και το μόνο που απομένει είναι η αναταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων ώστε ο παίκτης να βρεθεί ακόμη και σήμερα στην Πόλη για τις υπογραφές.

Dominik Livaković to Fenerbahçe, here we go! Deal sealed between clubs with Dinamo Zagreb for €9m 🟡🔵🇭🇷



Personal terms agreed, just waiting to exchange documents then deal done.



🆕🛩️ Becão arrives today in Istanbul to sign the contract while Dušan Tadic is already there. pic.twitter.com/kKH5Bh8K2O