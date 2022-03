Μπαλοτέλι: «Είμαι στο ίδιο επίπεδο με Μέσι και Ρονάλντο»

Ο Μάριο Μπαλοτέλι σε συνέντευξή του ανέφερε ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι μιας και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο μαζί τους.

Επειτα από τρία χρόνια ο Μάριο Μπαλοτέλι επέστρεψε στην εθνική Ιταλίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο 31χρονος επιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται στην Τουρκία για λογαριασμό της Ντεμίρσπορ, μιλώντας στην «Athletic» αναφέρθηκε στην καριέρα του και στις πολλές χαμένες ευκαιρίες όπως χαρακτήρισε αλλά και στους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο «Super Mario», δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους δύο αστέρες του ποδοσφαίρου, καθώς βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο μαζί τους.

«Εχασα αρκετές ευκαιρίες για να είμαι στο επίπεδό τους. Είμαι όμως σίγουρος 100% πως η ποιότητά μου είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτούς τους παίκτες αλλά εγώ...

Έχασα πολλές ευκαιρίες, το ξέρετε; Συμβαίνει. Και σήμερα δεν μπορώ να πω ότι είμαι τόσο δυνατός όπως ο Ρονάλντο επειδή ο Ρονάλντο έχει κατακτήσει πόσες Χρυσές Μπάλες; Πέντε;

Ουδείς μπορεί να συγκριθεί με τους Μέσι και Ρονάλντο, ουδείς. Αλλά αν μιλάμε μόνο για ποιότητα, για ποδοσφαιρική ποιότητα και μόνο, δεν έχω κάτι να ζηλέψω από αυτούς, για να είμαστε ειλικρινείς...», δήλωσε χαρακτηριστικά στο αγγλικό Μέσο ο Μπαλοτέλι.

