Ο Γκιγιέρμο Οτσόα έχει ελπίδες να παίξει για έκτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Λουίς Άνχελ Μαλαγόν!

Αποτελεί κλασική εικόνα, ωστόσο φέτος ξέραμε πως ενδέχεται να μην την αντικρίσουμε ξανά. Στα 40 του χρόνια πια, ο Γκιγέρμο Οτσόα αγωνίζεται στην Κύπρο με τη φανέλα της ΑΕ Λεμεσού μα έχει χάσει τη θέση του στην εθνική ομάδα του Μεξικού, την οποία υπερασπιζόταν μόνιμα για πάνω από 15 χρόνια. Έτσι, είχαμε αποδεχτεί πως για πρώτη φορά μετά το 2002, θα βλέπαμε την εθνική ομάδα του Μεξικού, σαν συνδιοργανώτρια μάλιστα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να μην έχει τον πολύπειρο γκολκίπερ στην αποστολή.

Εντούτοις, τα δεδομένα φαίνεται πως άλλαξαν. Βλέπετε, ο βασικός τερματοφύλακας της Τρι, Λουίς Άνχελ Μαλαγόν, τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς της Κλαμπ Αμέρικα με τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον για το Champions Cup, έτσι το ενδεχόμενο να μπει στην αποστολή ο Οτσόα συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες! Ο Τάλα Ρανγκέλ είναι το φαβορί για να πάρει γάντια βασικού από τον Χαβιέρ Αγκίρε, ωστόσο ο Οτσόα αναμένεται να κοντραριστεί με Κάρλος Ασεβέδο και Κάρλος Μορένο για τις άλλες δύο θέσεις. Αν πάρει μία εξ αυτών, θα αγωνιστεί για έκτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, όπως αναμένεται να συμβεί και με Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.