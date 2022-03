Σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας «Sabah», ο Τάσος Μπακασέτας αρνήθηκε τον Γενάρη να πάει στην Σπόρτινγκ, καθώς σκέφτεται μόνο το πρωτάθλημα με την Τράμπζονσπορ, ενώ περιμένει το καλοκαίρι προτάσει από Αγγλία και Ιταλία.

Αφοσιωμένος στην Τράμπζονσπορ και στην πορεία της προς την κορυφή της Super League Τουρκίας είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Σημερινό (01/03) ρεπορτάζ της εφημερίδας «Sabah», αποκάλυψε πως την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία βρίσκεται στους «16» του Champions League είχε αποφασίσει να πληρώσει τα 12 εκατομμύρια της ρήτρας του, όμως ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας αρνήθηκε!

Σύμφωνα με την εφημερίδα ο διεθνής μεσοεπιθετικός σε συνάντηση με τον προπονητή του, Αμπντουλάχ Αβτζί ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να φύγει, αναφέροντας «Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ . Δεν θέλω να φύγω χωρίς να κατακτήσω το πρωτάθλημα». Όπως αναφέρουν οι Τούρκοι ο πρώην χαφ της ΑΕΚ, μετέφερε τις συζητήσεις με τα «Λιοντάρια» για το καλοκαίρι, ενώ περιμένει προτάσεις από αγγλικούς και ιταλικούς συλλόγους.

O Tάσος Μπακασέτας έχει ηγετικό ρόλο στην Τράμπζονσπορ, έχοντας 30 συμμετοχές με 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ, σε αθροιστικά 2.104 αγωνιστικά λεπτά. Θυμίζουμε πως η ομάδα της Τραπεζούντας βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματς με 17 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Κόνιασπορ.

Trabzonspor, player Anastasios Bakasetas was the target of Sporting in the winter market. According to Sabah , the Lions were willing to pay the €12m release clause in the 28-year-old Greek winger's contract.



However, Bakasetas refused the proposal.



