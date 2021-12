Αχμέντ Χασάν: «Κάρφωσε» τη Μπεσίκτας με γυριστό στο 90' (vid)

Ο Αχμέντ Χασάν, που έχει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό μέχρι το 2023, με καταπληκτικό γυριστό «κάρφωσε» στο 90' τη Μπεσίκτας και έδωσε τη νίκη (1-0) στην Κόνιασπορ.

Ο Αχμέντ Χασάν έβαλε σημαντικά γκολ κατά τη θητεία του στον Ολυμπιακό, ορισμένα εκ των οποίων στο φινάλε των αγώνων. Κάτι αντίστοιχο έκανε το βράδυ της Δευτέρας (27/12) στο παιχνίδι της Κόνιασπορ εναντίον της Μπεσίκτας. Ο Αιγύπτιος στράικερ με γυριστό στο 90' έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και χάρισε τη νίκη (1-0) στην ομάδα του, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της τουρκικής Super Lig. Αυτό ήταν το τρίτο γκολ του 28χρονου στράικερ με την Κόνιασπορ, με την οποία έχει και δύο ασίστ σε 18 ματς.

