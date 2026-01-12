Η ευγενική χειρονομία του Βινίσιους προς τον Αραούχο (pic)

Ο Βινίσιους προχώρησε σε μία πολύ ευγενική προς τον Ρόναλντ Αραούχο, στο ημίχρονο του Ισπανικού Σούπερ Καπ ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης

Το χθεσινό «Classico» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, που είδε νικητές τους Καταλανούς (3-2), στιγματίστηκε για αρκετούς λόγους, που δεν αφορούσαν αποκλειστικά τον αθλητισμό, όπως για παράδειγμα τον «διάλογο» του Φερμίν Λόπεθ με την αντίπάλη κερκίδα.

Το κορυφαίο στιγμιότυπο όμως της βραδιάς ήταν η ευγενική χειρονομία του Βινίσιους Τζούνιορ προς τον Ρόναλντ Αραούχο. Αναλυτικότερα, οι δύο ποδοσφαιριστές έγιναν ένα από τα επίκεντρα του αγώνα, όταν με το σφύριγμα του ημιχρόνου και ενώ οι υπόλοιποι συμπαίκτες του έτρεξαν προς τα αποδυτήρια, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ συνάντησε τον Αραούχο και τον ρώτησε για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας, μετά και το ταξίδι αναψυχής που έκανε ο Ουρουγουανός στο Ισραήλ.

Οι δύο του είχαν μία φιλική συζήτηση για λίγα δευτερόλεπτα, η οποία καταγράφηκε στην κάμερα, προτού ο Βραζιλιάνος φύγει, κάνοντας μια στοργική χειρονομία στον συνομιλητή του.

La conversación entre Vini y Aráujo antes de marchar al vestuario pic.twitter.com/xuh5ktrHcm January 11, 2026

Ο αρχηγός των «μερένχες», Ντάνι Καρβαχάλ, έκανε το ίδιο στο τέλος της αναμέτρησης, ρωτώντας τον Αραούχο για το πώς αισθάνεται. «Καλύτερα;» ήταν η πρώτη κουβέντα του Ισπανού οπισθοφύλακα προς τον 26χρόνο διεθνή.

Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι του Ουρουγουανού μετά την επιστροφή του στην Βαρκελώνη, από όπου είχε ζητήσει ειδική άδεια και είχε αποχωρήσει για ψυχολογικούς λόγους, μετά την εμφάνιση του στην ήττα των «Μπλαουγκράνα» με 3-0 μέσα στο Λονδίνο από την Τσέλσι στα πλαίσια της League Phase του Champions League.